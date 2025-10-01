"Новости дня": учебный корпус построили на 2-й Пугачевской улице в Москве

Новый учебный корпус построили на 2-й Пугачевской улице в Преображенском районе Москвы. Здание сможет принять 400 учеников старших классов. Для них создали универсальные кабинеты, робокласс, IТ-полигон, лаборатории и медиатеку.

Также в школе находится спортивный зал. В него можно попасть как из основного здания, так и с отдельного входа. Благоустроена прилегающая территория. Там сделали спортивную площадку, зону отдыха со скамейками, высадили деревья и разбили газоны.

Подробнее – в программе "Новости дня".