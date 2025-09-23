Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 сентября, 08:10

Мэр Москвы

"Новости дня": Собянин рассказал, какими будут новая школа и детсад в Хорошёвском районе

"Новости дня": Собянин рассказал, какими будут новая школа и детсад в Хорошёвском районе

Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще двух БПЛА на подходе к столице

Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще двух БПЛА на подлете к столице

Собянин: средства ПВО поразили еще два летевших к Москве БПЛА

Сергей Собянин рассказал о строительстве Бирюлевской линии метро

Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО 30 БПЛА за время продолжительный атаки

Мэр Москвы: ПВО Минобороны сбили еще один беспилотник, летевший к столице

Мэр Москвы: уничтожен еще один беспилотник, летевший к Москве

Сергей Собянин сообщил о победе москвичей на чемпионате высоких технологий

Собянин: силами ПВО отражена попытка атаки еще двух беспилотных средств

Новый строящийся образовательный комплекс в Хорошёвском районе вместит 700 школьников и 300 воспитанников детского сада, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Комплекс займет 20 тысяч квадратных метров на реконструируемой территории бывшей овощебазы.

Центральная часть комплекса будет отведена под пространство со сценой и зрительным залом в форме амфитеатра. Для школьников отведут пять этажей, для детей помладше – три. Во дворе установят площадки, разобьют футбольное поле, а также проложат беговые дорожки.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
мэр Москвыобразованиегородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика