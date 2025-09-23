"Новости дня": Собянин рассказал, какими будут новая школа и детсад в Хорошёвском районе

Новый строящийся образовательный комплекс в Хорошёвском районе вместит 700 школьников и 300 воспитанников детского сада, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Комплекс займет 20 тысяч квадратных метров на реконструируемой территории бывшей овощебазы.

Центральная часть комплекса будет отведена под пространство со сценой и зрительным залом в форме амфитеатра. Для школьников отведут пять этажей, для детей помладше – три. Во дворе установят площадки, разобьют футбольное поле, а также проложат беговые дорожки.

