Третий сезон профориентационной программы для школьников стартовал в Москве

В Москве стартовал третий сезон программы профориентации для учащихся 9-х классов, в котором примут участие более 75 тысяч школьников. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Особенно важен для ребят 9-й класс – время, когда ребенок впервые принимает непростое решение: продолжить обучение на базе 10-го класса или входить в карьеру через колледж", – отметила вице-мэр.

Она подчеркнула, что ключевой задачей столичной системы образования является создание условий для максимальной реализации способностей каждого ученика. В предыдущем учебном году участниками программы стали свыше 70 тысяч школьников, на текущий год запланировано участие еще 75 тысяч учащихся. Кроме того, скоро к проекту присоединятся ученики 10-х классов московских школ.

Проект реализуется на площадке центра "Профессии будущего", где школьники могут познакомиться с современными специальностями через инновационные сервисы, например 5D-кинотеатр и технологии виртуальной реальности. Ключевым элементом программы является профориентационное тестирование с последующими индивидуальными консультациями карьерных наставников, поделилась Ракова.

В новом сезоне участников ждет расширенная программа профессиональных проб: около 500 предприятий-партнеров откроют свои двери для экскурсий школьников. Для сравнения, в прошлом году такие возможности предоставляли 250 компаний.

Записаться на мероприятия можно через сервис "Портфолио учащегося" в "Московской электронной школе" после прохождения тестирования в центре.

Ранее сообщалось, что свыше 5 тысяч учеников столичных IT-классов пройдут практическое обучение на программе образовательной платформы "Нетология", разработанной совместно с экспертами Сбера. Ракова обращала внимание, что этот формат лучше познакомит школьников с индустрией, в которой они планируют работать.