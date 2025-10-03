Форма поиска по сайту

03 октября, 13:15

Культура

Эдуард Бояков стал новым художественным руководителем Театра на Малой Ордынке

Театральный режиссер Эдуард Бояков назначен новым художественным руководителем Театра на Малой Ордынке. О кадровом решении сообщил глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Бояков имеет более 30 лет опыта руководства театральными проектами и работы с классическими и современными произведениями. До 2021 года он возглавлял МХАТ имени Горького.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

культуратеатргородвидеоИван Евдокимов

