Более 11 тыс московских школьников посетят бизнес-тренинги ведущих компаний

Более 11 тысяч московских школьников посетят бизнес-тренинги ведущих компаний в этом учебном году, рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

Серия бизнес-тренингов и семинаров стартовала для учеников предпринимательских классов. Их проводят владельцы и топ-менеджеры компаний-индустриальных партнеров предпрофессионального образования. Они поделятся личным опытом и помогут ребятам разработать свои бизнес-идеи.

