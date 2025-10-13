Форма поиска по сайту

13 октября, 10:45

Общество

Более 11 тыс московских школьников посетят бизнес-тренинги ведущих компаний

Более 11 тысяч московских школьников посетят бизнес-тренинги ведущих компаний в этом учебном году, рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

Серия бизнес-тренингов и семинаров стартовала для учеников предпринимательских классов. Их проводят владельцы и топ-менеджеры компаний-индустриальных партнеров предпрофессионального образования. Они поделятся личным опытом и помогут ребятам разработать свои бизнес-идеи.

