Сергей Собянин учредил гранты в сфере допобразования в области культуры и искусства

Сергей Собянин учредил гранты в сфере допобразованияв области культуры и искусства. Средства могут быть направлены на материальное стимулирование педагогов, обновление материально-технической базы и проведение культурных мероприятий.

На поддержку могут рассчитывать столичные школы искусств, которые занимаются художественным образованием и эстетическим воспитанием детей. Гранты будут вручать по итогам каждого учебного года в четырех категориях.

