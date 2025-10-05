Форма поиска по сайту

05 октября, 14:15

Сергей Собянин учредил гранты в сфере допобразования в области культуры и искусства

Сергей Собянин учредил гранты в сфере допобразования в области культуры и искусства

Сергей Собянин учредил гранты в сфере допобразованияв области культуры и искусства. Средства могут быть направлены на материальное стимулирование педагогов, обновление материально-технической базы и проведение культурных мероприятий.

На поддержку могут рассчитывать столичные школы искусств, которые занимаются художественным образованием и эстетическим воспитанием детей. Гранты будут вручать по итогам каждого учебного года в четырех категориях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

