Самые длинные новогодние каникулы за 12 лет ждут россиян в этом году. Как рассказали в Госдуме, отдых будет продолжаться 12 дней – с 31 декабря по 11 января включительно.

Последняя рабочая неделя декабря будет очень короткой – трудиться предстоит только 29 и 30-го числа. Следующие удлиненные выходные ждут на День защитника Отечества и 8 Марта, там будет по 3 нерабочих дня. Еще суммарно 6 выходных выпадает на майские праздники – с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.