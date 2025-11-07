Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 ноября, 22:15

Мэр Москвы

Собянин: участники СВО посетили музей, открытый в память о параде 1941 года

Собянин: участники СВО посетили музей, открытый в память о параде 1941 года

Собянин: второй пешеходный мост будет построен в Мнёвниковской пойме

Собянин: представители военных династий посетили музей на Красной площади

Собянин поздравил москвичей с 84-й годовщиной военного парада на Красной площади

Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в память о параде 1941 года

Собянин подвел итоги первого года работы центра ядерной медицины в "Коммунарке"

Собянин сообщил о росте доступности высокотехнологичной медицины для детей

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 ноября

Собянин сообщил о росте доступности высокотехнологичной медицины для детей

Собянин: утверждена архитектурная концепция новой станции "Кленовый бульвар"

Участники СВО посетили музей "Город живых историй", открывшийся на Красной площади в память о параде 1941 года, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Мэр города отметил, что отдельные стенды на выставке посвятили ратным династиям. У участника СВО Александра Кряжева, который побывал в музее, на фронте служили два прадедушки. По его словам, он всегда восхищался историями их службы и последовал примеру, когда пришло время.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыкультуравыставкигородвидеоАнна МакароваЕкатерина Ефимцева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика