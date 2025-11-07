Собянин: участники СВО посетили музей, открытый в память о параде 1941 года

Участники СВО посетили музей "Город живых историй", открывшийся на Красной площади в память о параде 1941 года, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Мэр города отметил, что отдельные стенды на выставке посвятили ратным династиям. У участника СВО Александра Кряжева, который побывал в музее, на фронте служили два прадедушки. По его словам, он всегда восхищался историями их службы и последовал примеру, когда пришло время.

