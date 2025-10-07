Собянин: современный ландшафтный парк появился возле набережной реки Сетуни

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Современный ландшафтный парк появился возле набережной реки Сетуни, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Новое пространство было построено в рамках благоустройства территории делового квартала "Сколково Парк". Работы вел инвестор, уточнил мэр.

"Теперь это не только место для работы, но и комфортная, открытая для всех городская среда с продуманным озеленением и инфраструктурой для отдыха", – отметил градоначальник.

На площади в 9 гектаров высажено более 45 тысяч кустарников и почти 400 деревьев. Причем более 100 видов растений, включая лиственные, хвойные и многолетние, подобраны таким образом, чтобы цветение происходило в разное время года, меняя пейзаж в зависимости от сезона.

Центральным элементом парка стало искусственное озеро, а дизайнерская подсветка делает территорию еще более привлекательной, обратил внимание глава города. Помимо этого, в проекте были предусмотрены пешеходные маршруты, общая протяженность которых составила 6 километров.

Также там были установлены скамейки, летние веранды и оборудованы велопарковки.

Недавно в Москве завершили основные работы по благоустройству дворов. Всего в этом году необходимо было благоустроить примерно 2,4 тысячи придомовых территорий во всех округах города.

Специалистам предстояло заменить детские и спортивные площадки, установить новые опоры освещения, обновить проезды и тротуары, а также организовать зоны тихого отдыха.