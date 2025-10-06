Сергей Собянин рассказал о результатах благоустройства в Зеленограде

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Работы по благоустройству завершены в Зеленограде. Результатами поделился Сергей Собянин в своем личном блоге.

Масштабное обновление в этом году затронуло территорию у Большого городского пруда в районе Савелки. Там по просьбе местных жителей создали многофункциональную зону отдыха.

"Теперь здесь есть все необходимое для спортивных тренировок, детских игр, спокойного отдыха и выгула домашних питомцев", – уточнил мэр.

В частности, у воды оборудовали просторную детскую площадку, рассчитанную на детей разных возрастов. В открытом пользовании малышей появились игровые комплексы с холмами, тоннелями, невысокими горками и батутами.

Для детей постарше установили площадки, включающие в себя канатные переходы, балансиры, небольшой скалодром, гимнастические кольца и длинную трубу для лазанья.

Обновление прошло также в спортивных и рекреационных зонах, продолжил градоначальник. Для поклонников пляжного волейбола сделали три современные площадки, а в зоне воркаута появились новые силовые тренажеры и турники.

Пляж пополнился удобными деревянными лежаками. Причем особое внимание было уделено безопасности отдыхающих, благодаря чему там же реконструировали спасательный пункт с вышкой и медпункт.

Проект также включал создание зон спокойного отдыха и релаксации. По словам главы города, теперь жители могут насладиться видами водоема, отдыхая на удобных парковых качелях и скамейках, которые установлены как у самой воды, так и вдоль прогулочных маршрутов.

Вместе с тем в порядок были приведены пешеходные дорожки, а вся территория освещена современными опорами освещения.

"Четвероногие москвичи с видимым удовольствием осваивают современные снаряды для тренировок: тоннель, трамплин и барьеры", – подчеркнул Собянин.

Помимо территории у Большого городского пруда, обновление затронуло дворы в Савелках, Крюкове, Старом Крюкове, Матушкине и Силине. Например, между домами 2 027 и 2 028 в Крюкове рабочие создали современное игровое пространство с безопасным покрытием.

Здесь установлены два больших комплекса с горками, лестницами и другими развлечениями для детей разных возрастов, включая мини-скалодром и большие качели-балансир. В свою очередь, для взрослых обустроили комфортные зоны со скамейками и качелями, где они могут отдохнуть, наблюдая за детьми.

Еще одно современное многофункциональное пространство, состоящее из воркаут-зоны и уличных тренажеров для спортсменов, появилось возле корпусов 829 и 842 в Старом Крюкове, обратил внимание мэр.

В рамках работ специалисты обновили детские площадки, установив на них игровые комплексы с горками, мини-скалодромами, канатными дорожками и развивающими панелями. Также там можно поиграть в шахматы.

В то же время в Матушкине на месте пустыря у домов 2 и 3 по Березовой аллее построили большую детскую площадку.

Отличительной особенностью стал сказочный замок с башнями, рассчитанный для детей постарше. При этом для малышей, как отметил градоначальник, оборудовали качели, песочницу и геопластический холм с тоннелем, небольшой горкой и зацепами. Причем холм был выполнен в технике геопластики.

Тем временем в Савелках возле корпуса 337 был установлен игровой комплекс с горками, украшенными фигурами животных и птиц. Кроме того, здесь появились большие качели-балансир и качалка на пружине в виде веселой улитки.

Благоустройство района Силино коснулось территории у корпуса 1206, добавил Собянин. Помимо большого игрового комплекса с мини-скалодромом, горкой и трубой-переходом, на детской площадке разместили несколько дополнительных комплексов с зацепами и канатными элементами, которые подойдут для юных альпинистов.

Ранее современные детские площадки появились еще в 15 районах Москвы. Например, во дворе дома № 31 на Бескудниковском бульваре дети могут показывать спектакли театра теней, а на улице Искры в Бабушкинском районе – зашифровывать послание при помощи азбуки Морзе.

