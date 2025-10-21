Собянин: более 215 тыс москвичей приступят к переселению по реновации за 3 года

Более 215 тысяч москвичей приступят к переселению по реновации за 3 года, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. В период с 2026 по 2028 годы новое жилье получат в 1,5 раза больше жителей столицы, чем за 3 последних года, отметил мэр.

Для реализации этих целей в проекте бюджета предусмотрено свыше 1,4 триллиона рублей. Запланировано строительство 8,7 миллиона квадратных метров жилья.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.