Собянин анонсировал масштабное обновление транспорта в ближайшие три года

Новое электродепо, 13 станций метро и почти 30 километров линий собираются построить в Москве за ближайшие три года. О планах по развитию городского транспорта рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам мэра, только в 2026 году общий объем расходов на развитие транспортной системы столицы составит около 1,3 триллиона рублей. Развивают и беспилотные технологии. К концу 2026 года в городе будут курсировать уже 15 беспилотных трамваев, а также запустят первый беспилотный поезд в метро.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.