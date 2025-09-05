Форма поиска по сайту

05 сентября, 16:10

Мэр Москвы

"Новости дня": Собянин и Любимова открыли новые объекты киностудии имени Горького

Сергей Собянин и министр культуры Ольга Любимова открыли новые объекты реконструированной киностудии имени М. Горького. На исторической площадке создали современный производственный шестиэтажный комплекс для полного цикла кинопроизводства. Здесь оборудовали большой съемочный павильон, малые студии и трехэтажный центр костюма и реквизита. Также появился многофункциональный зал "Горький холл" на 300 зрительских мест.

Фотоальбом к 80-летию Парада Победы представили на Московской международной книжной ярмарке на ВДНХ. Издание содержит уникальные архивные фотографии, позволяющие ощутить атмосферу исторического события. Альбом состоит из трех частей: кадров жизни москвичей в военные годы, самого парада 1945 года с воспоминаниями участников и современных парадов Победы. Издание создано на основе материалов ведущих фотоархивов и Музея Москвы. Фотографии сопровождаются фактами, цифрами и личными свидетельствами участников легендарного парада.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Новости дня
мэр Москвыкультуракиновидео

