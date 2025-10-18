Форма поиска по сайту

18 октября, 15:15

Витражная система с подсветкой появилась после реконструкции на Царицынском рынке в Москве

Витражная система с подсветкой появилась после реконструкции на Царицынском рынке в Москве. Обновленный рыночный комплекс открылся рядом со станциями МЦД-2 и зеленой линии метро в районе Царицыно.

В ходе ремонта заменили инженерные системы, усилили несущие конструкции, установили два пассажирских лифта и пандусы для маломобильных посетителей. По словам покупателей и продавцов, пространство стало светлее, просторнее и удобнее, а ассортимент товаров заметно расширился.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городвидеоАлексей ЛазаренкоЕлизавета Двирник

