В США мужчина вырастил тыкву весом 1 064 килограмма

Фото: AP Photo/Godofredo A. Vásquez

В Калифорнии (США) инженер Брэндон Доусон стал победителем 52-го международного чемпионата по выращиванию самых тяжелых тыкв. Об этом сообщает Associated Press.

Доусону удалось вырастить тыкву весом 1 064 килограмма. Победа в конкурсе принесла ему 20 тысяч долларов в качестве приза.

О победителе известно, что он работает инженером-технологом на производстве электромобилей Rivian Automotive, а в свободное время занимается огородничеством. По словам мужчины, инженерные навыки помогают ему и в хобби.

Год назад Доусон участвовал в подобном чемпионате, но занял второе место. Тыквы он выращивает в течение пяти лет.

А в Москве в ближайшие выходные, 18 и 19 октября, состоится торжественное закрытие выставки "Овощи-гиганты".

Ранее на ней подмосковный фермер-любитель Александр Чусов установил новый российский рекорд по выращиванию самой большой тыквы. Вес овоща на контрольном взвешивании в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" составил 969 килограммов.

