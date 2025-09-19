Форма поиска по сайту

19 сентября, 15:45

Общество

Подмосковный фермер обновил рекорд России по выращиванию больших тыкв

Фото: ТАСС/АР/Pavel Bednyakov

Подмосковный фермер-любитель Александр Чусов установил новый рекорд России по выращиванию самой большой тыквы. Вес овоща на контрольном взвешивании в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" составил 969 килограммов, сообщает ТАСС.

Чусов назвал выращивание гигантских тыкв сложным процессом.

"По сути, у нас подход как у спортсменов, которые посвящают весь день тренировкам. Мы живем ради этой тыквы, чтобы показать свой лучший результат", – объяснил мужчина.

Фермер выращивает большие тыквы с 2017 года. Год назад он представил плод весом 817 килограммов, что почти на 50 килограммов больше рекорда, установленного в 2023-м.

Огромную тыкву разрезали в "Аптекарском огороде"

