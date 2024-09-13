Москвич вырастил тыкву весом 818 кг

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Самые большие тыквы взвесили на территории столичного Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород", рекордсменом стал плод весом 818 килограммов от москвича Александра Чусова.

28-летний горожанин своими экспериментами в выращивании гигантских плодов занимается уже около 8 лет. Когда он только начинал их выращивать, то с первого раза удалось вырастить тыкву весом более 400 килограммов.

Текущий рекорд в 818 килограммов планируется внести в Книгу рекордов России. Остальные тыквы-гиганты на торжественном взвешивании в "Аптекарском огороде" отметились весом 771, 508, 317 и 301 килограмм.

Между тем с 14 сентября в "Аптекарском огороде" в Москве стартует выставка гигантских овощей. Здесь можно увидеть не только самые большие тыквы, но и рекордные арбузы, лук, свеклу, кабачок, кукурузу, огурцы и другие.

Ранее эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала, как правильно хранить кабачки. По ее словам, для хранения этих плодов идеально подходит темное, прохладное и сухое место. При этом оставлять на хранение лучше всего не цукини, а обычные классические кабачки с твердой кожурой. Такие плоды могут пролежать и до марта.