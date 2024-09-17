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17 сентября, 19:03

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Эксперт Воронова назвала овощи, которые нужно сеять в огороде под зиму

В Союзе садоводов рассказали, что можно посеять в огороде под зиму

Фото: depositphotos/Leonid_Shtandel

Свеклу, морковь, корневую петрушку и лук можно посеять в огороде под зиму. Об этом Москве 24 рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Специалист посоветовала выбирать семена свеклы, которые подходят именно под озимое выращивание. А вот репчатый лук, морковь и корневую петрушку можно взять любую, подчеркнула она. При этом бороздки на грядке необходимо сделать перед первыми морозами в конце октября, рассказала Воронова.

Как только температура упадет до минус 3–4 градусов, и мы поймем, что дальше тепла ждать не приходится (обычно это начало ноября), раскладываем семена моркови, свеклы и других культур. Однако бороздки для этого должны быть промерзшими.
Ольга Воронова
эксперт Союза садоводов России

Далее необходимо засыпать семена рыхлой незамерзшей землей. Подойдут купленные в магазине мешки с грунтом, подчеркнула специалист.

"Когда засыпали, ни в коем случае не поливаем, потому что уже морозы. А сверху на свеклу и лук лучше положить опавшие листья, чтобы чуть-чуть их утеплить", – указала Воронова.

Ранее агроном Владимир Викулов рассказал, как готовить яблони к зиме. По его словам, деревья стоит подкормить фосфорно-калийными удобрениями и обработать стволы 1% раствором железного купороса для защиты от болезней. Также следует побелить яблони теплолюбивых сортов, чтобы обезопасить их от весенних ожогов, отметил эксперт.

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