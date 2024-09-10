Агроном Викулов назвал лучший способ подготовить яблони к зиме

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Специальная обработка деревьев и использование удобрений помогут подготовить яблони к приходу холодов. Об этом Москве 24 рассказал агроном Владимир Викулов.

По его словам, для лучшей зимовки и созревания побегов в следующем сезоне необходимо подкормить деревья фосфорно-калийными удобрениями.

"В сентябре лучше воспользоваться удобрением в жидком виде. Можно использовать настой золы, монофосфат калия", – указал он.

После того как с яблони упадут листья, можно обработать ствол 1% раствором железного купороса. Он поможет защитить дерево от вспышки болезней, отметил агроном.



Владимир Викулов агроном Опавшие с яблони листья обязательно нужно убирать. Если этого не делать, там могут скапливаться различные заболевания, споры грибов и другие вредители. А под листвой могут также зимовать различные виды патогенов.

Из опавших листьев Викулов порекомендовал сделать компост: в будущем органика станет хорошим удобрением для растений.

Кроме того, специалист посоветовал побелить стволы, особенно яблони теплолюбивых сортов – это поможет защитить их от весенних ожогов.

"В феврале-марте – начале апреля при солнечных днях древесина днем нагревается, а ночью быстро охлаждается. Именно побелка спасает от ожогов", – добавил Викулов.

"Жителям средней полосы ни в коем случае нельзя обрезать яблони осенью. Любой срез является входными воротами для мороза, и, если будет холодная зима, возможно повреждение деревьев. Поэтому обрезку проводим только весной. В южных регионах, где нет сильных морозов, можно проводить ее и в осенне-зимнее время", – предупредил он.

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