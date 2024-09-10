Агроном Викулов назвал лучший способ подготовить яблони к зиме

10 сентября, 19:13Общество
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Специальная обработка деревьев и использование удобрений помогут подготовить яблони к приходу холодов. Об этом Москве 24 рассказал агроном Владимир Викулов.
По его словам, для лучшей зимовки и созревания побегов в следующем сезоне необходимо подкормить деревья фосфорно-калийными удобрениями.
"В сентябре лучше воспользоваться удобрением в жидком виде. Можно использовать настой золы, монофосфат калия", – указал он.
После того как с яблони упадут листья, можно обработать ствол 1% раствором железного купороса. Он поможет защитить дерево от вспышки болезней, отметил агроном.
Из опавших листьев Викулов порекомендовал сделать компост: в будущем органика станет хорошим удобрением для растений.
Кроме того, специалист посоветовал побелить стволы, особенно яблони теплолюбивых сортов – это поможет защитить их от весенних ожогов.
"В феврале-марте – начале апреля при солнечных днях древесина днем нагревается, а ночью быстро охлаждается. Именно побелка спасает от ожогов", – добавил Викулов.
"Жителям средней полосы ни в коем случае нельзя обрезать яблони осенью. Любой срез является входными воротами для мороза, и, если будет холодная зима, возможно повреждение деревьев. Поэтому обрезку проводим только весной. В южных регионах, где нет сильных морозов, можно проводить ее и в осенне-зимнее время", – предупредил он.
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