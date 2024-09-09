Эксперт Суслянок: длительность стерилизации банок для солений составляет до 30 минут

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Длительность стерилизации банок для солений зависит от способа и размера банки, рассказал в беседе с RT кандидат биологических наук, доцент кафедры биотехнологии и технологии биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Георгий Суслянок и добавил, что время стерилизации обычно составляет от 10 до 30 минут.

Самыми надежными остаются жестяные крышки, которые обеспечивают наиболее герметичную консервацию, считает эксперт. Он также отметил, что полиэтиленовые крышки можно использовать для горячего консервирования продуктов с недолгим сроком хранения.

"Перед использованием необходимо простерилизовать крышки, опустив в кипящую воду минимум секунд на 20, и сразу закрыть банки, пока крышки мягкие и не остыли", – сказал Суслянок.

Также специалист предупредил, что аспирин, который иногда добавляют в процессе заготовки, разжижает кровь. Его неправильный прием может увеличивать риск внутренних кровотечений, напомнил эксперт.

"Людям с язвенной болезнью и с нарушением мозгового кровообращения он противопоказан. Для создания в заготовках кислой среды вместо аспирина можно использовать уксус или лимонную кислоту", – посоветовал Суслянок.

Он порекомендовал отбирать только неиспорченные продукты и тщательно мыть их, соблюдать технологии стерилизации банок и консервирования, а также не экономить на сахаре, соли и уксусе.

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