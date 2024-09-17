Биолог Алексеева: фитолампы необходимы комнатным растениям осенью

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Короткий световой день негативно влияет на состояние растений, поэтому им требуется искусственное освещение. Его можно заменить фитолампами, спектр лучей которых близок к естественному свету. Об этом рассказала доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Татьяна Алексеева в беседе с News.ru.

По словам специалиста, у многих видов растений осенью замедляется большинство процессов. Так, некоторые цветы теплолюбивы, сквозняки плохо на них влияют. Такие растения лучше временно перенести в другое место. Кроме того, важно обеспечить растения влагой в отопительный сезон.

Для некоторых видов можно проводить регулярные опрыскивания, а в некоторых случаях необходимо ставить емкость с водой рядом с растением, добавила она.

"Опрыскивание проводят отстоянной водопроводной водой, регулярность зависит от культуры. Папоротники, например, надо опрыскивать ежедневно", – подчеркнула биолог.

Ранее специалист по уходу за растениями и озеленением Наталья Яковлева рассказала, какие необычные растения можно вырастить в домашних условиях. Среди них оказались десмодиум, листики которого двигаются самопроизвольно, гриновия дондренталис, похожий на бутон розы, и кристия обратносердцевидная, напоминающая бабочку.