В "Аптекарском огороде" пройдет шоу фигурной резьбы по тыквам-гигантам

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" состоится живой перформанс по резьбе из тыкв-гигантов, сообщает пресс-служба парка.

На выставке "Овощи-гиганты" чемпион мира по скульптуре Сергей Кныш своими руками будет превращать овощи в произведения декоративно-прикладного искусства. Каждый день – новая тыквенная метаморфоза.

Легендарное тыква-шоу в "Аптекарском огороде" пройдет 17 и 18 октября, а 19 октября – фотосессия с готовыми шедеврами и торжественное закрытие сезона.

В этом году выставка "Овощи-гиганты" в "Аптекарском огороде" стала девятой по счету и объединила более 3 000 участников со всей страны.

На ней подмосковный фермер-любитель Александр Чусов установил новый рекорд России по выращиванию самой большой тыквы. Вес овоща на контрольном взвешивании составил 969 килограммов.

Ранее в "Аптекарском огороде" впервые за 20 лет заплодоносила фейхоа селлова. В субтропической оранжерее она дала один плод.

