13 октября, 18:44

Город

В "Аптекарском огороде" впервые за 20 лет заплодоносила фейхоа

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

В субтропической оранжерее "Аптекарского огорода" фейхоа селлова дала один плод. Об этом сообщает пресс-служба ботанического сада МГУ.

Отмечается, что последний раз растение плодоносило 20 лет назад и тогда тоже дало один плод.

"Ежегодно очень обильно цветет, но плодов почти не дает", – прокомментировали событие в телеграм-канале.

Плоды фейхоа богаты витаминами, минералами, пектином. Из них готовят компоты и варенье, а также едят в свежем виде.

Ранее в "Лосином острове" обнаружили редкий краснокнижный гриб ежовик коралловидный. Он напоминает морскую губку или коралл белого цвета. Обнаруженный экземпляр взят под особое наблюдение специалистов национального парка.

