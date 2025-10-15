"Новости дня": в Метрогородке начали реконструкцию дорог и строительство выезда на МСД

В Метрогородке началась реконструкция ключевых дорог в рамках преобразования бывшей промзоны Калошино. В районе Пермской улицы начали строить выезд на Московский скоростной диаметр, а также проводить работы на Открытом шоссе и Тагильской улице.

Обновят инженерные сети, автобусные остановки и прилегающие территории. Автобусные маршруты скорректируют, чтобы жители новых кварталов могли без пересадок добираться до метро и МЦД. Все работы планируется завершить к 2028 году, что улучшит транспортную доступность для более чем 40 тысяч жителей.

