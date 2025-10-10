Минтранс рекомендовал россиянам перейти на зимнюю резину при температуре 5–7 градусов

В преддверии холодов российским водителям напомнили о переходе на зимнюю резину. В Минтрансе рекомендовали перейти на зимнюю резину при температуре воздуха днем плюс 5–7 градусов и при первых заморозках.

Дело в том, что в это время летняя резина становится слишком твердой и теряет упругость. Это ухудшает сцепление с дорогой и увеличивает тормозной путь. Независимо от погоды сменить летнюю резину на зимнюю нужно до 1 декабря по закону.

