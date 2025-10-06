Новости регионов: 5 тыс домов остались без света из-за снегопада в Иркутской области

5 тысяч жилых домов остались без света из-за сильного снегопада в Иркутской области. Электроснабжение после серии массовых аварий на сетях планируют восстановить 6 октября к 20:00 по местному времени. На трассе "Байкал" ввели ограничение для грузовиков и автобусов. На дорогах работает коммунальная техника.

Автобои на Кубани собрали тысячи зрителей. Выступления организовали на аэродроме "Азимут" под Краснодаром. В программе было несколько видов состязаний. Водители разбивали машину соперника, выполняли заезд с препятствиями и сбивали пирамиды из бочек.

