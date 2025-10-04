Форма поиска по сайту

04 октября, 09:30

Новости мира: снегопад парализовал движение в Сербии

Мощный снегопад обрушился на Сербию. В горных районах высота снежного покрова превысила полметра. На дорогах возникли затруднения, часть магистралей перекрыли. В стране объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Температура упала на 15 градусов ниже климатической нормы.

Непогода затронула и Болгарию. В некоторых районах выпало свыше 400 миллиметров осадков. Часть городов затопило, потоки воды сносили автомобили и деревья. В открытое море унесло не менее 40 машин. В стране перекрыли дороги и горные перевалы, перебои возникли с электроснабжением.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияпогодаза рубежомвидеоДарья Ермакова

