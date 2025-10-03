В центре Санкт-Петербурга полицейский автомобиль сбил двух пешеходов

Фото: 123RF/danielt1994

Днем 3 октября на Шпалерной улице в центре Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля полиции и двух пешеходов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

В 15:20 наряд патрульно-постовой службы двигался по Шпалерной улице. Около дома 65 водитель резко почувствовал себя плохо и потерял создание, допустив наезд на тротуар, по которому шли люди.

Один из пешеходов получил травмы, несовместимые с жизнью. Второго пострадавшего на машине скорой помощи доставили в больницу.

На место ДТП оперативно приехали полицейские и сотрудники следственного подразделения. По информации пресс-службы ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, заведено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего (статья 264 УК РФ).

В настоящее время выясняются детали происшествия.

Ранее пять человек погибли в результате ДТП во Владимирской области. В Гусь-Хрустальном районе столкнулись легковой и грузопассажирский автомобили. В результате столкновения одна из машин загорелась.

