Мужчина выжил после падения под локомотив в Тюмени

Фото: телеграм-канал "Тюмень с огоньком"

Мужчина запнулся об рельсы, упал под прибывающий локомотив и выжил на железнодорожной станции в Тюмени. При этом ему грозит штраф в размере 500 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

"Молодой человек, не опасаясь приближающегося локомотива, осуществил переход через железнодорожные пути вне установленных мест, в результате чего оказался в колее железнодорожного пути под проходящим поездом. Нарушитель травм не получил и самостоятельно покинул место происшествия", – говорится в сообщении.

Как подчеркнула прокуратура, мужчина нарушил пункты 4 и 10 Правил нахождения граждан в зонах повышенной опасности, проезда и перехода через железнодорожные пути, поэтому за это ему грозит штраф.

Ранее локомотив насмерть сбил человека вблизи станции Дегунино Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД). По предварительной информации, гражданин нарушил правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре.

На время работы медиков и правоохранительных органов задерживались пригородные поезда Савеловского направления в сторону области и МЦД-1 в сторону Лобни.

