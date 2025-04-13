Дело возбуждено после смерти мальчика от удара током вблизи станции МЦД-2 Рижская

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Следователи возбудили уголовное дело после гибели мальчика в результате проезда на крыше вагона электропоезда. Инцидент произошел вблизи станции МЦД-2 Рижская, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Вечером 12 апреля ребенок, который находился на крыше одного из вагонов во время движения поезда, получил электрический удар. Погибшим оказался мальчик 2009 года рождения.

Расследование будет проводиться по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, которое повлекло смерть человека.

Следователи и следователи-криминалисты уже осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы. В настоящий период проводится комплекс следственных действий, в результате которых предполагается установить все обстоятельства и причины случившегося.

Вместе с тем следствие намерено оценить действия лиц, которые вовлекли мальчика в совершение действий, представляющих опасность для его жизни.

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