14 февраля, 18:11Происшествия
В Архангельской области у лесовоза колесо отлетело на ходу и сбило ребенка
Инцидент произошел в пятницу, 14 февраля, в поселке Березник. Во время движения у грузовика отсоединились два колеса, одно из которых столкнулось с проезжающим мимо автомобилем и рикошетом попало в ребенка, стоявшего на тротуаре рядом с трассой. Ребенок с тяжелыми травмами был госпитализирован.
Ранее в Приморском крае произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и лесовоза. Прицеп грузовика вынесло на встречную полосу, пострадали 15 человек, в том числе двухлетний ребенок.
За день до этого автомобиль сбил людей в Екатеринбурге. В результате происшествия один человек погиб, еще трое пострадали.