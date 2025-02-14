В Архангельской области у лесовоза колесо отлетело на ходу и сбило ребенка

В Архангельской области у лесовоза на ходу отлетели два колеса, одно из них попало в 11-летнего мальчика. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона в социальной сети "ВКонтакте"

Инцидент произошел в пятницу, 14 февраля, в поселке Березник. Во время движения у грузовика отсоединились два колеса, одно из которых столкнулось с проезжающим мимо автомобилем и рикошетом попало в ребенка, стоявшего на тротуаре рядом с трассой. Ребенок с тяжелыми травмами был госпитализирован.

Ранее в Приморском крае произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и лесовоза. Прицеп грузовика вынесло на встречную полосу, пострадали 15 человек, в том числе двухлетний ребенок.

За день до этого автомобиль сбил людей в Екатеринбурге. В результате происшествия один человек погиб, еще трое пострадали.