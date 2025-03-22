Поезд насмерть сбил подростка на станции Миитовская Рязанского направления МЖД

Фото: телеграм-канал "Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Поезд насмерть сбил подростка на железнодорожной станции Миитовская Рязанского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 21 марта. Несовершеннолетняя переходила железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, не обратив внимания на приближающийся грузовой поезд. От полученных в результате наезда травм она скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека. Следователи уже осмотрели место происшествия. В настоящее время устанавливаются причины, условия и обстоятельства случившегося.

Ранее электричка сбила девушку в районе станции Удельная МЦД-3 на Рязанском направлении МЖД. Пострадавшая выжила, однако получила различные травмы. Ее доставили в медучреждение. СК, в свою очередь, возбудил уголовное дело.