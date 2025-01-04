Поезд сбил девушку на станции Удельная МЦД-3

Фото: телеграм-канал "Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК Росси"

Девушка 2009 года рождения попала под колеса электрички в районе железнодорожной станции Удельная МЦД-3 на Рязанском направлении МЖД, пишет пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Инцидент случился 3 января. Пострадавшая выжила, но получила различные травмы. Сейчас сотрудники медицинского учреждения оказывают ей необходимую помощью.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта").



До этого электропоезд насмерть сбил несовершеннолетнюю девушку у станции Голицыно Белорусского направления МЖД. Трагедия случилась 16 декабря. Тогда также было возбуждено уголовное дело.

