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05 декабря, 10:21

Происшествия

СК возбудил дело после смерти девушки под колесами поезда в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следователи завели дело по факту гибели несовершеннолетней под колесами поезда в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По версии следствия, утром 4 декабря на перегоне железнодорожных станций Назарьево – Павловский Посад Горьковского направления Московской железной дороги девушка 2007 года рождения получила травмы, когда находилась рядом с путями. От полученных повреждений она умерла на месте произошедшего.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека". Сейчас сотрудники СК проводят следственные мероприятия, нацеленные на выяснение обстоятельств инцидента.

Ранее женщина выжила после наезда электровоза в Ярославле. В МВД отметили, что 35-летняя женщина шла вдоль железнодорожных путей с включенным на громкую связь телефоном и не услышала приближающийся поезд, хотя машинист подавал сигналы. В результате избежать столкновения не удалось.

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