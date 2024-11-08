Прокуратура проведет проверку после травмирования ребенка на ж/д станции Сергиев Посад

Фото: телеграм-канал "Сергиев Посад Life"

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту травмирования ребенка на станции Сергиев Посад Московской железной дороги, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, инцидент произошел 6 ноября в 18:35. Электричка травмировала несовершеннолетнюю 2008 года рождения. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

По результатам проверки и при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее в телеграм-каналы писали, что в Подмосковье электричка сбила школьницу, которая переходила железнодорожные пути в наушниках. В результате происшествия у девочки была лишь порезана рука.

Между тем график движения поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) и МЦД-3 изменится 8 и 14 ноября. Это связано с ремонтно-путевыми работами по модернизации инфраструктуры.

Электрички на участке Москва – Зеленоград-Крюково – Москва будут следовать по измененному расписанию, некоторые поезда отменят. Часть составов на участках Москва – Тверь – Москва и Тверь – Бологое – Тверь уберут, а некоторые станции поезда проследуют без остановок.