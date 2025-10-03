Пять человек погибли в результате ДТП во Владимирской области

Фото: vk.com/gus33auto

Легковой и грузопассажирский автомобили столкнулись в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области. В результате ДТП погибли пять человек, еще двое пострадали, сообщает региональное управление МВД.

По предварительным данным, авария произошла около 14:20 по московскому времени на 399-м километре автодороги Р-132 "Золотое кольцо". Водитель Kia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с УАЗ. После столкновения одна из машин загорелась.

Ранее автомобиль наехал на людей на улице Годовикова в Москве. Как сообщили в Госавтоинспекции, водитель Kia сбил двух мужчин и женщину, переходивших дорогу по нерегулируемому переходу. В результате аварии все трое получили травмы разной степени тяжести.

До этого в Подмосковье женщину убило слетевшим с грузовика колесом. Инцидент произошел на 19-м километре автодороги М-8. У грузовика во время движения из-за технической неисправности отделилось заднее левое колесо, оно наехало на женщину, которая стояла на остановке.

