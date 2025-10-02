Форма поиска по сайту

02 октября, 17:36

Происшествия

Три пешехода пострадали при наезде автомобиля в Останкинском районе

Три человека пострадали при наезде автомобиля на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

ДТП произошло около дома 3 по улице Годовикова в Останкинском районе. По данным ведомства, водитель автомобиля Kia сбил двух мужчин и женщину, переходивших дорогу по нерегулируемому переходу. В результате аварии все трое получили травмы разной степени тяжести.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции занимаются выяснением обстоятельств аварии.

К работе также привлечены оперативные службы города, добавили в телеграм-канале Дептранса. В связи с ДТП движение в районе ограничено. Ведомство рекомендовало выбирать альтернативные маршруты, например через Широкий проезд или проспект Мира.

Ранее в Подмосковье женщину убило слетевшим с грузовика колесом. Инцидент произошел на 19-м километре автодороги М-8. У грузовика во время движения из-за технической неисправности отделилось заднее левое колесо, оно наехало на женщину, которая стояла на остановке.

