Новости мира: ливни обрушились на несколько регионов Испании

Мощные ливни обрушились на несколько регионов Испании, вызвав наводнения. В эпицентр непогоды попал Молина-де-Сегура, где местами выпало до 40 литров осадков на квадратный метр. Течение сносило автомобили, а местные власти призвали жителей и туристов не покидать дома без крайней необходимости.

В столице Руанды Кигали завершился чемпионат мира по шоссейным велогонкам. Местные жители приветствовали и подбадривали спортсменов вдоль всей трассы заездов. После соревнований состоялся уличный праздник с танцами под бой барабанов.



