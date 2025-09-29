Форма поиска по сайту

29 сентября, 22:30

Происшествия

Новости мира: ливни обрушились на несколько регионов Испании

Микроавтобус загорелся при съезде на Дмитровское шоссе в Долгопрудном

"Московский патруль": пожар произошел в приюте для животных на севере Москвы

"Московский патруль": в подмосковной конюшне на лошадь упал каркас манежа

"Московский патруль": суд в Москве вынес приговор нападавшим на людей подросткам

"Московский патруль": столичного адвоката задержали по делу о наркотиках

Альпинисты сорвались со скалы при подъеме на гору Фишт в Адыгее

Новости регионов: в Новосибирском зоопарке родился детеныш редкого вида орангутанов

В жилом доме на проспекте Мира подъезд залило кипятком

Новости регионов: на Чукотке туристы запустили дрон, чтобы отпугнуть медведей

Мощные ливни обрушились на несколько регионов Испании, вызвав наводнения. В эпицентр непогоды попал Молина-де-Сегура, где местами выпало до 40 литров осадков на квадратный метр. Течение сносило автомобили, а местные власти призвали жителей и туристов не покидать дома без крайней необходимости.

В столице Руанды Кигали завершился чемпионат мира по шоссейным велогонкам. Местные жители приветствовали и подбадривали спортсменов вдоль всей трассы заездов. После соревнований состоялся уличный праздник с танцами под бой барабанов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

