26 сентября, 19:15Туризм
В АТОР опровергли информацию об обрушении потолка в пятизвездночном отеле в Турции
В Ассоциации туроператоров России опровергли информацию об обрушении потолка в пятизвездночном отеле в Турции. На самом деле там упала легкая пластиковая панель. В этот момент в помещении никого не было, никто не пострадал.
Представители отеля сообщили, что сразу после происшествия начались восстановительные работы. Они также заверили, что это никак не повлияет на отдых туристов.
