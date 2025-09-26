В АТОР опровергли информацию об обрушении потолка в пятизвездночном отеле в Турции

В Ассоциации туроператоров России опровергли информацию об обрушении потолка в пятизвездночном отеле в Турции. На самом деле там упала легкая пластиковая панель. В этот момент в помещении никого не было, никто не пострадал.

Представители отеля сообщили, что сразу после происшествия начались восстановительные работы. Они также заверили, что это никак не повлияет на отдых туристов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.