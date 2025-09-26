Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 сентября, 19:15

Туризм

В АТОР опровергли информацию об обрушении потолка в пятизвездночном отеле в Турции

В АТОР опровергли информацию об обрушении потолка в пятизвездночном отеле в Турции

Турция стала самым популярным направлением у российских туристов в бархатный сезон

Форум туризма пройдет в Москве 27 сентября

Россияне стали чаще отдыхать на южных курортах в бархатный сезон

Ассоциация туроператоров России опровергла информацию о запрете въезда в семь стран

Турпоток из России в Китай увеличился в два раза после введения безвизового режима

Чехия начала маскировать туристов из России под посетителей – СМИ

Иностранцы отметили высокий уровень безопасности в Москве

Новости регионов: подлодка "Архангельск" успешно поразила морскую цель ракетой "Оникс"

Россияне стали чаще выбирать частное жилье во время путешествий

В Ассоциации туроператоров России опровергли информацию об обрушении потолка в пятизвездночном отеле в Турции. На самом деле там упала легкая пластиковая панель. В этот момент в помещении никого не было, никто не пострадал.

Представители отеля сообщили, что сразу после происшествия начались восстановительные работы. Они также заверили, что это никак не повлияет на отдых туристов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмза рубежомвидеоЕкатерина Фоменко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика