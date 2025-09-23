Коммунальная авария произошла в Северном Чертанове

В районе Северное Чертаново произошла коммунальная авария. Жители сняли на видео, как рядом с жилым домом по асфальту растекалась вода и поднимался горячий пар.

В МОЭК сообщили, что во время работ по переключению нагрузок на теплосетях было зафиксировано локальное вытекание теплоносителя на поверхность. Дежурная бригада оперативно ликвидировала утечку. При этом отключений теплоснабжения не проводилось.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.