Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 сентября, 17:15

Город

Коммунальная авария произошла в Северном Чертанове

Коммунальная авария произошла в Северном Чертанове

Легковушка протаранила остановку на Матвеевской улице в Москве

Пилеи, колеусы и хлорофитумы можно получить бесплатно на северо-западе Москвы

Легковушка въехала в остановку общественного транспорта на западе Москвы

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 24 сентября

Регбийные матчи, забег и турниры по шашкам пройдут в Москве в выходные

Сергей Собянин наградил победителей конкурса "Московские мастера"

Дельфиненок родился в "Москвариуме"

Движение ограничат в Москве из-за мотофестиваля 27 сентября

Температура воздуха достигнет 18 градусов 23 сентября

В районе Северное Чертаново произошла коммунальная авария. Жители сняли на видео, как рядом с жилым домом по асфальту растекалась вода и поднимался горячий пар.

В МОЭК сообщили, что во время работ по переключению нагрузок на теплосетях было зафиксировано локальное вытекание теплоносителя на поверхность. Дежурная бригада оперативно ликвидировала утечку. При этом отключений теплоснабжения не проводилось.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоРоман КарловНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика