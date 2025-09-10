Форма поиска по сайту

10 сентября, 19:15

Сергей Собянин вручил награды заслуженным москвичам

Сергей Собянин вручил выдающимся москвичам государственные и городские награды. Их удостоились работники здравоохранения, спорта, образования, а также строительной и других отраслей.

Кроме того, мэр вручил премии в области литературы и искусства. Среди лауреатов – худрук театра на Малой Бронной Константин Богомолов и худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный. Всего награды получили 17 деятелей культуры в девяти номинациях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

