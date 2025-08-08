Сергей Собянин назвал победителей конкурса лучших строительных проектов

Сергей Собянин поздравил строителей с профессиональным праздником и вручил награды лауреатам ежегодного конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства". Церемония награждения прошла во Дворце гимнастики Ирины Винер в "Лужниках".

Мэр отметил, что Москва предъявляет строгие требования к строительству, которые не встречаются больше нигде. Он подчеркнул, что это связано с огромными масштабами и высоким уровнем качества. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

