08 августа, 22:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин назвал победителей конкурса лучших строительных проектов

Сергей Собянин назвал победителей конкурса лучших строительных проектов

Собянин: 38 социальных объектов введено в Москве с начала 2025 года

Собянин объявил об открытии нового филиала поликлиники "Троицкая" в Коммунарке

Сергей Собянин: пользователи каршеринга пройдут верификацию через mos.ru

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 августа

Собянин: верификация через mos.ru сделает каршеринг в Москве еще безопаснее

Собянин: Московская международная неделя кино пройдет с 23 по 27 августа

Сергей Собянин рассказал о строительстве дорог от МСД до Юрловского проезда

Собянин рассказал о новом проекте по проактивным эндоскопическим исследованиям

Собянин: более 700 тыс исследований проведено в эндоскопических центрах Москвы

Сергей Собянин поздравил строителей с профессиональным праздником и вручил награды лауреатам ежегодного конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства". Церемония награждения прошла во Дворце гимнастики Ирины Винер в "Лужниках".

Мэр отметил, что Москва предъявляет строгие требования к строительству, которые не встречаются больше нигде. Он подчеркнул, что это связано с огромными масштабами и высоким уровнем качества. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

