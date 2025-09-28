Форма поиска по сайту

Новости

28 сентября, 11:15

Происшествия

Новости регионов: в Орске во время рейса загорелся трамвай

Около 13 собак погибли во время пожара в приюте в районе улицы Зорге на севере Москвы

Новости мира: минимум 44 человека погибли в результате ударов в Газе

Новости регионов: в Калининградской области сотрудники МЧС обезвредили авиабомбу ФАБ-100

Новости мира: минимум 36 человек погибли на юге Индии в результате давки

ДТП произошло на Ленинградском шоссе на севере столицы

Новости регионов: в Магнитогорске по жалобам жителей в сауну нагрянула полиция

Новости регионов: в Дагестане более 450 танцоров одновременно исполнили лезгинку

Пенсионеры подожгли пиротехнику в банке в подмосковном Подольске

Новости мира: масштабные наводнения произошли в Доминиканской Республике

В Орске во время рейса загорелся трамвай. Внутри находились два пассажира, кондуктор и водитель, они вовремя выбежали и не пострадали. Движение на линии остановлено, выясняются причины ЧП.

В Приморье рыбаки освободили из сетей огромную морскую черепаху. Спасательная операция развернулась в бухте Разбойник. Редкая кожистая черепаха едва не погибла. Рыбаки разрезали сети. По словам ученых, это молодая особь. Такие черепахи нередко заплывают в холодные для них воды Приморья, где их уже видели не раз.

происшествияпожарживотныерегионывидеоРоман Карлов

