Новости регионов: в Орске во время рейса загорелся трамвай

В Орске во время рейса загорелся трамвай. Внутри находились два пассажира, кондуктор и водитель, они вовремя выбежали и не пострадали. Движение на линии остановлено, выясняются причины ЧП.

В Приморье рыбаки освободили из сетей огромную морскую черепаху. Спасательная операция развернулась в бухте Разбойник. Редкая кожистая черепаха едва не погибла. Рыбаки разрезали сети. По словам ученых, это молодая особь. Такие черепахи нередко заплывают в холодные для них воды Приморья, где их уже видели не раз.

