ХАМАС обратился к Трампу с просьбой о перемирии в обмен на освобождение заложников

Фото: ТАСС/MOHAMMED SABER

ХАМАС подготовил личное письмо для президента США Дональда Трампа. Представители движения просят американского лидера гарантировать перемирие в обмен на освобождение половины заложников, передает Fox News со ссылкой на источники.

Уточняется, что желаемая продолжительность паузы в боевых действиях, которую просит ХАМАС, составляет 60 дней. При этом в случае соблюдения этого условия заложники будут освобождены незамедлительно.

В ночь на 16 сентября армия Израиля начала наступление на Газу. В течение 20 минут военнослужащие нанесли 37 ударов. Обстрел привел к гибели более 60 человек. При этом с 11 августа были частично или полностью разрушены более 3,5 тысячи зданий и около 13 тысяч палаток для перемещенных лиц.

Позже Еврокомиссия приостановила финансовую поддержку Израиля из-за военной операции в секторе Газа. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен подчернула, что "ужасающие события, ежедневно происходящие в Газе, должны прекратиться".