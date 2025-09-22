Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 сентября, 16:45

Политика

ХАМАС обратился к Трампу с просьбой о перемирии в обмен на освобождение заложников

Фото: ТАСС/MOHAMMED SABER

ХАМАС подготовил личное письмо для президента США Дональда Трампа. Представители движения просят американского лидера гарантировать перемирие в обмен на освобождение половины заложников, передает Fox News со ссылкой на источники.

Уточняется, что желаемая продолжительность паузы в боевых действиях, которую просит ХАМАС, составляет 60 дней. При этом в случае соблюдения этого условия заложники будут освобождены незамедлительно.

В ночь на 16 сентября армия Израиля начала наступление на Газу. В течение 20 минут военнослужащие нанесли 37 ударов. Обстрел привел к гибели более 60 человек. При этом с 11 августа были частично или полностью разрушены более 3,5 тысячи зданий и около 13 тысяч палаток для перемещенных лиц.

Позже Еврокомиссия приостановила финансовую поддержку Израиля из-за военной операции в секторе Газа. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен подчернула, что "ужасающие события, ежедневно происходящие в Газе, должны прекратиться".

Новости мира: армия Израиля нанесла удары по объектам в секторе Газа

Читайте также


политиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика