США вновь наложили вето на резолюцию СБ ООН по Газе

Фото: depositphotos/ognjen1234

США в шестой раз за последние два года наложили вето на резолюцию Совбеза ООН по сектору Газа. Об этом сообщает ТАСС.

Штаты стали единственным членом СБ, проголосовавшим против документа. Все остальные члены, включая постоянных участников РФ, Китай, Великобританию и Францию, выступили в поддержку резолюции.

Авторами документа стали десять непостоянных членов Совбеза: Греция, Пакистан, Южная Корея, Словения и другие. Резолюция призывала немедленно прекратить огонь в Газе, освободить всех заложников, а также требовала от Израиля снять ограничения на ввоз гуманитарной помощи в Газу.

После голосования по проекту резолюции постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что прорыва в ближневосточном урегулировании не произойдет без изменения призмы восприятия США кризиса в секторе Газа. Дипломат добавил, что удар Израиля по столице Катара Дохе обесценил утверждения о готовности еврейского государства к дипломатии и сделкам.

"Призываем наших американских коллег осознать, что декларируемая ими "тихая дипломатия на земле", как они говорят, подрывается не здравыми голосами мирового сообщества, в том числе и в этих стенах, а конкретными действиями израильского союзника, что наглядно подтвердило агрессивная вылазка Западного Иерусалима против суверенного Катара", – подчеркнул Небензя.

Российская сторона также призвала Вашингтон пересмотреть свое решение об отказе в выдаче виз членам палестинской делегации для участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. Постпред РФ назвал возмутительными попытки США использовать вопрос выдачи виз в своих интересах.

Наступление израильских войск на Газу с целью оккупировать город началось в ночь на 16 сентября. Военные ЦАХАЛ нанесли как минимум 37 ударов. В результате обстрелов погибли более 60 человек.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на фоне наступления армии Израиля на Газу у палестинского движения ХАМАС есть несколько дней, чтобы согласиться на сделку о прекращении огня.