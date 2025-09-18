Совбез ООН проведет заседания по Украине и Газе 23 сентября

Фото: depositphotos/gary718

Совет безопасности ООН проведет заседания по украинскому конфликту и ситуации в секторе Газа 23 сентября, в первый день недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постпредство Южной Кореи при всемирной организации.

Брифинг по Газе пройдет с 20:00 по 23:00 по московскому времени, а по Украине – с 23:00 по 02:00. Оба мероприятия пройдут с участием представителей стран высокого уровня.

В ночь на 16 сентября началось наступление войск Израиля на Газу. Всего за 20 минут военные ЦАХАЛ нанесли 37 ударов.

В результате обстрелов Израиля территории сектора Газа погибли более 60 человек. С 11 августа были частично или полностью разрушены более 3,5 тысячи зданий, а также порядка 13 тысяч палаток для перемещенных лиц.

Еврокомиссия приостановила финансовую поддержку Израиля в связи с его военной операцией. Прекращение поддержки не распространится на гуманитарные программы, а также на сотрудничество с гражданским обществом Израиля и мемориалом Холокоста "Яд Вашем".