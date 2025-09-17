Гутерриш призвал реформировать состав Совбеза ООН

Фото: depositphotos/ognjen1234

Текущий состав Совбеза ООН соответствуют реалиям 1945 года, а не современного мира, в связи с чем организация нуждается в реформе. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции в преддверии Генассамблеи всемирной организации.

"Реформа Совета безопасности – это то, что имеет полный смысл. Совет безопасности имеет состав, который не соответствует современному миру. Он соответствует миру 1945 года, и это создает не только проблему легитимности, но и проблему эффективности", – цитирует Гутерриша ТАСС.

Глава ООН сообщил, что с симпатией относится к предложениям ограничить право вето, особенно в ситуациях массовых нарушений прав человека. Гутерриш также заявил, что является первым генсеком, который постоянно говорит о необходимости реформировать СБ ООН.

По его словам, в вопросе реформы уже наблюдается определенный прогресс. К примеру, несколько стран из постоянной пятерки членов ООН признали, что Африка должна иметь право на постоянное членство.

Россия убеждена, что подавляющее большинство стран не желает однополярного мира, заявлял ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, страны хотят ориентироваться только на принципы ООН.

Владимир Путин отмечал, что Россия и Китай выступают в пользу реформы ООН, чтобы организация в полной мере восстановила свой авторитет и соответствовала современным реалиям.