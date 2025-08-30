Путин: Россия и Китай выступают в пользу реформы ООН и МВФ

Фото: depositphotos/Ruletkka

Россия и Китай выступают в пользу реформы ООН, Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка. Об этом в интервью агентству Xinhua рассказал Владимир Путин. Текст интервью приводится на сайте Кремля.

Российский лидер отметил необходимость реформы ООН, чтобы всемирная организация в полной мере восстановила свой авторитет и соответствовала современным реалиям.

"В частности, ратуем за придание Совету Безопасности более демократического характера за счет включения в число его членов государств Азии, Африки и Латинской Америки. При этом любые преобразования должны быть тщательно выверенными", – отметил Путин.

По его словам, взаимодействие РФ и КНР на площадке ООН находится на беспрецедентно высоком уровне и полностью соответствует духу всеобъемлющего партнерства и стратегического сотрудничества. Особое значение Москва и Пекин придают работе в "Группе друзей" в защиту Устава ООН, которая является значимым инструментом консолидации Глобального Юга.

Говоря о реформах МВФ и Всемирного банка, президент отметил, что Россия и Китай считают, что новая финансовая система должна выстраиваться на принципах открытости и справедливости, а также обеспечивать равный доступ к своим инструментам для всех стран и отражать реальное положение государств-членов в мировой экономике.

Крайне важно исключить использование финансовой сферы в неоколониальных целях, которые противоречат коренным интересам мирового большинства, добавил Путин.

Глава государства также рассказал, что плотное сотрудничество РФ и КНР внесло позитивные коррективы в том числе в работу "Группы двадцати" и АТЭС.

"В "двадцатке" вместе с единомышленниками, прежде всего из числа стран БРИКС, сфокусировали повестку на обсуждении тем, волнующих мировое большинство, укрепили данный формат за счет Африканского союза, упрочили связи Группы и БРИКС", – отметил президент РФ.

Кроме того, Москва активно взаимодействует с Пекином в БРИКС, чтобы нарастить влияние объединения как одного из стержневых механизмов международной архитектуры. Оба государства сообща продвигают инициативы по расширению возможностей экономического развития стран-участниц и формированию общих платформ для партнерства в ключевых секторах.

Ранее сообщалось, что Москва и Пекин работают над созданием собственной независимой платежной инфраструктуры. Россия продвигает свою систему для передачи финансовых сообщений, а у Китая есть своя трансграничная платежная система CIPS, участниками которой уже являются многие отечественные банки.

СМИ сообщали, что Китай, который долгое время был основным покупателем американской сои, резко сократил свои закупки, что стало настоящим ударом для аграрного сектора США, который ожидал стабильного экспорта в КНР. Параллельно Россия увеличила производство сои на Дальнем Востоке, что привело к удвоению объемов экспорта.