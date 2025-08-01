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Американские дипломаты были шокированы заявлением представителя Китая о России в ходе заседания Совбеза ООН. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Sohu.

На заседании представитель Соединенных Штатов Дороти Ши раскритиковала Россию и Китай, заявив, что в российском оружии якобы были найдены китайские детали.

"Столкнувшись с давлением в ООН, (представитель Китая. – Прим. ред.) Гэн Шуан не только не попался в ловушку оппонента, но и буквально несколькими словами лишил ее дара речи", – говорится в сообщении.

Отмечается, что китайский дипломат задал своей американской коллеге встречные вопросы о провокациях Штатов, а также о поставках оружия, которые американцы осуществляли противникам России. В конце своего выступления Гэн Шуан подчеркнул, что Вашингтону должно быть стыдно.

"Как только Гэн Шуан это сказал, не только представители США онемели, но и весь остальной зал погрузился в тишину", – отметили авторы публикации.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И объяснил главе дипломатии Европейского союза Кае Каллас, почему Китай не заинтересован в поражении России в конфликте на Украине. Со слов источников, китайский дипломат заявил, что в таком случае США сосредоточат свое внимание на Китае.

