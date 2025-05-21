МИД Китая раскритиковал европейские санкции

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Китай выступает против односторонних санкций, которые не имеют оснований в международном праве и не получили одобрения Совбеза ООН. Об этом заявила официальный представитель китайского МИД Мао Нин, передает РИА Новости.

"Китайская сторона <...> выражает решительное недовольство и твердое несогласие с необоснованными санкциями, введенными со стороны Евросоюза в отношении китайских компаний", – подчеркнула дипломат.

По ее словам, в вопросе украинского конфликта Пекин постоянно выступал за содействие урегулированию. Кроме того, Китай никогда не поставлял сторонам конфликта летальное оружие и строго контролировал экспорт товаров двойного назначения.

Представитель МИД КНР подчеркнула, что работа китайских и российских компаний не должно подвергаться вмешательству. Мао Нин призвала страны Евросоюза прекратить использовать двойные стандарты, ущемляя законные интересы китайских компаний.

Ранее в 17-й список антироссийских санкций Евросоюза попали шесть китайских компаний, которым ЕС вменяет поставки оборудования, товаров двойного назначения для использования военно-промышленным комплексом или Вооруженными силами России.

В частности, в перечне можно найти General Technology Group Dalian Machine Tool, General Technology Group Dalian Machine Tool Import and Export, Shandong Oree Laser Technology, Skywalker Technology, Poly Technologies и Mile Hao Xiang Technology.

